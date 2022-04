Ausstiegsklausel nicht fixiert: Wettbieten um Haaland?

Quasi seit Erling Haalands Ankunft bei Borussia Dortmund im Januar 2020 herrscht Verwirrung um seine Ausstiegsklausel bei Schwarz-Gelb. Summen zwischen 75 und 90 Millionen Euro kursierten, mitunter war aber auch nur von einem mündlichen „Gentlemen’s Agreement“ die Rede.

In diese Kerbe schlagen nun auch ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘. Wie die Portale berichten, existiert keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag. Der BVB habe lediglich bei der Verpflichtung der Tormaschine verbal zugesichert, Haaland in diesem Sommer ab 75 Millionen Euro Ablöse ziehen zu lassen.

Großes Aber: Die Borussia ist an der Börse notiert und kann es sich deshalb laut ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ gegenüber ihren Aktionären nicht erlauben, 75 Millionen anzunehmen, wenn auch ein wesentlich höheres Angebot eingeht. Allerdings müsste Haaland für einen Wechsel auch mit dem höher bietenden Klub einig sein. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte schließlich im September: „Erling entscheidet.“

Haaland will mindestens 25 Millionen netto

Dennoch scheint vor dem neuen Hintergrund ein Wettbieten um den 21-jährigen Superstar nicht ausgeschlossen. Real Madrid, nach FT-Informationen Wunschziel von Haaland, und Manchester City führen derzeit das Rennen um den Linksfuß an. Entscheidend wird dabei auch, wie viel Geld Haaland selbst geboten wird.

Laut ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ möchte Haaland mindestens 25 Millionen Euro netto pro Saison verdienen. Schon vor „einigen Monaten“ habe ein englischer Klub angefragt und stieß auf Gehaltsforderungen von 35 Millionen netto – daraufhin winkte der Interessent ab. Es bleibt also spannend im Poker um Haaland.