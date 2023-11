Salzburg-Riese Solet schwärmt von der Bundesliga

Der französische Innenverteidiger Oumar Solet (23) von RB Salzburg möchte in naher Zukunft in einer der großen Ligen Europas spielen. Der FT-Partnerseite Foot Mercato erklärt der Spieler in einem Interview: „England und Deutschland scheinen Ligen zu sein, die von meinen Qualitäten her zu mir passen könnten. Ich mag die Premier League.“ In Deutschland würde ihm darüber hinaus die Spielweise gefallen. Über bestehendes Interesse aus Italien sagt Solet: „Es ist sehr schmeichelhaft, dass sich italienische Teams für mich interessieren.“ Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige U20-Nationalspieler entstammt der Jugendabteilung von Olympique Lyon und wechselte 2020 nach Salzburg. Dieser Schritt ist für Solet rückblickend der richtige gewesen: „Ich liebe Salzburg. Es ist ein guter Verein, ein großer Verein in Österreich. Er bringt viele junge Talente hervor. Ich bin stolz darauf, all die Jahre in Salzburg verbracht zu haben.“ In seiner mittlerweile vierten Saison in Österreich hat sich Solet zur absoluten Stammkraft entwickelt, bisher bestritt er 91 Pflichtspiele für die Salzburger.