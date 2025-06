HSV: Reis-Deal rückt näher

Der Transfer von Ludovit Reis vom Hamburger SV zum FC Brügge ist offenbar beschlossene Sache. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben beide Vereine konkrete Verhandlungen über einen Wechsel des 25-Jährigen aufgenommen. Der Mittelfeldspieler ist sich bereits mit dem belgischen Klub einig, hat auch die HSV-Bosse bereits informiert, dass er seinen bis 2026 befristeten Vertrag nicht verlängern wird. Die erste Offerte über 4,5 Millionen Euro plus Boni in Höhe einer weiteren Million haben die Rothosen abgelehnt.

Laut der Boulevardzeitung sei der Deal jedoch lediglich eine Frage der Zeit – und der Höhe der Ablösesumme. Es werde erwartet, dass Brügge in den kommenden Tagen ein verbessertes Angebot vorlegt und sich der Preis am Ende bei sechs bis sieben Millionen Euro einpendelt. Ein Viertel davon müsste der HSV direkt an den FC Barcelona weiterreichen. Die Katalanen hatten Reis vor vier Jahren zwar ablösefrei in die Hansestadt ziehen lassen, hatten sich dabei aber eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.