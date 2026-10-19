Ralf Fährmann hat sich in die Debatte um die Eignung von Jonas Urbig (23) als künftige Nummer eins des FC Bayern eingeschaltet. Im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ sagte der langjährige Bundesliga-Keeper (Schalke 04, Eintracht Frankfurt) am Sonntag: „Wir reden über Bayern München. Da reicht es nicht aus, einfach nur ein perfekter Torwart zu sein. Du brauchst eine Aura, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Strahlkraft.“

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Zwar sei Urbig ein „herausragender Torwart, der die Abläufe programmiert hat wie ein Roboter und wirklich top ist.“ – jedoch bemerkte Fährmann auch: „Es ist schwierig, einen Torwart aus dem eigenen Stall heranzuzüchten, der dann die Wucht von Bayern München auch tragen kann.“ In dieselbe Kerbe schlug zuletzt auch schon Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann. Zur Einordnung: Urbig soll voraussichtlich ab Sommer Manuel Neuer (40) beim FCB beerben.