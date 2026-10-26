Kader-Überraschung beim HSV?

Wenn der Hamburger SV am Dienstag (18 Uhr) im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt trifft, könnte Henri Schümann überraschend sein Debüt feiern. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 17-jährige Sechser am heutigen Montag im Abschlusstraining dabei war und eine ernsthafte Option für den Kader ist. Grund dafür ist die Verletzungsmisere bei den Rothosen.

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Da Jordan Torunarigha (29) wie schon gegen den SC Paderborn (0:1) mit muskulären Problemen passen muss, herrscht in der Innenverteidigung Personalnot. Zudem fallen Fábio Vieira (26) und Bilal Nadir (22) auf unbestimmte Zeit aus. Schümann kann auf der Sechs und im Abwehrzentrum spielen und ist bei der Zweitvertretung in der Regionalliga Nord gesetzt.