Juve & Inter wollen Smalling

Zwei italienische Schwergewichte möchten sich offenbar die Dienste von Chris Smalling sichern. ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass sich sowohl Inter Mailand als auch Juventus Turin für den 33-Jährigen interessieren. Inter habe bereits Kontakt zum Spieler aufgenommen und arbeite an einem ablösefreien Transfer. Smallings Vertrag bei der AS Rom endet im kommenden Sommer.

Der 1,94 Meter große Abwehrhüne stand in der aktuellen Spielzeit bislang in allen 15 Ligaspielen auf dem Platz und gehört zu den stärksten Verteidigern der Serie A. Auch in der Europa League stand Smalling in allen sechs Spielen der Gruppenphase auf dem Rasen.

