England-Gerüchte um Draxler

Julian Draxler könnte es in diesem Winter zum FC Arsenal ziehen. Das französische Fachmagazin ‚France Football‘ berichtet in seiner Printausgabe vom heutigen Dienstag über das Interesse der Gunners an dem 27-jährigen Offensivmann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Paris St. Germain ist Draxler nahezu ohne Perspektive. Auch unter Mauricio Pochettino darf sich der Ex-Schalker kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze ausrechnen. Bei PSG zählt er deshalb zu einem Quintett, das im Januar bei entsprechendem Angebot gehen dürfte. Neben Arsenal nennt France Football auch Bayer Leverkusen und Hertha BSC als mögliche Abnehmer. Die beiden Bundesligisten werden bereits seit einiger Zeit mit Draxler in Verbindung gebracht.