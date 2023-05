Hoffenheim erwägt Angebot für da Costa

Die TSG Hoffenheim hat Gefallen an David Pereira da Costa vom RC Lens gefunden. Nach FT-Informationen erwägen die Kraichgauer aktuell, ein Angebot für den 22-jährigen Offensivspieler einzureichen. Auch andere, namentlich noch nicht bekannte Bundesligisten sind interessiert.

Der nur 1,68 Meter große da Costa ist ein wendiger Spieler mit ausgeprägtem Spielwitz. An der Torgefahr mangelt es dem portugiesischen U21-Nationalspieler allerdings (vier Scorerpunkte in 31 Spielen). Auch deshalb verlor er im Laufe der Saison seinen Stammplatz in Lens, das sensationell Vize-Meister hinter Paris St. Germain wurde.

An Lens ist da Costa noch bis 2026 gebunden, entsprechend gut ist die Verhandlungsposition des RC. Unbedingt wechseln will das Eigengewächs ohnehin nicht – allerdings wären konkrete Offerten aus der Bundesliga durchaus interessant für da Costa.