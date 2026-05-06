Mit 39: Super Vertrag für Hulk

Hulk hat im Alter von 39 Jahren noch längst nicht genug. Wie erwartet wechselt das Kraftpaket im Sommer ablösefrei zu Fluminense. Am Zuckerhut unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis Ende 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor vier Tagen gab Atlético Mineiro den Abschied des 49-fachen brasilianischen Nationalspielers bekannt. In seiner Karriere war Hulk zuvor unter anderem für den FC Porto sowie Zenit St. Petersburg aktiv.