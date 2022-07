Bochum verpflichtet Horn

Der VfL Bochum ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Jannes Horn unterschreibt einen Vertrag an der Castroper Straße. Der Linksverteidiger bindet sich bis 2024 an den VfL.

Seit dem 1. Juli war Horn vereinslos, zuvor war sein Kontrakt beim 1. FC Köln ausgelaufen. In der vergangenen Spielzeit laborierte der Abwehrspieler lange Zeit an einer Hüftverletzung, danach kam er in der Domstadt nicht mehr über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus.

Zuvor spielte der 25-Jährige für den VfL Wolfsburg und zwischenzeitlich auf Leihbasis für Hannover 96. Inzwischen stehen 64 Erstligapartien und 40 Zweitligaspiele für den ehemaligen deutschen U-Nationalspieler zu Buche.