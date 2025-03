Ilzers maximale Hoffenheim-Ziele

Christian Ilzer hat sich als Trainer der TSG Hoffenheim die maximalen Ziele gesteckt. „Ich will in drei Jahren Hoffenheim zurückbringen ins internationale Geschäft. Und ich will in fünf Jahren um die Deutsche Meisterschaft spielen mit Hoffenheim“, unterstreicht der Österreicher gegenüber dem ‚kicker‘ seine Ambitionen, gibt aber zu bedenken: „Bei Sturm Graz war ich die Dampflok vor einem langen Zug. Hier bin ich auf einem Ozeandampfer. Ich muss sehen, wo kann ich was drehen, damit der Dampfer in die richtige Richtung fährt.“

Direkt zu Amtsbeginn sortierte Ilzer Florian Grillitsch (29) aus, der am Deadline Day an Real Valladolid verliehen wurde. „Unser Ansatz war, dass wir auf dieser Position einen anderen Spielertypen wollten. Das war die Grundlage von Anfang an. Die Entscheidung war eine rein sportliche und geschah nicht aus emotionalen oder menschlichen Gründen“, versichert Ilzer, „natürlich muss man auch verstehen, dass ein Spieler dann keine Jubelsprünge macht. Aber unsere Aufgabe ist es, auf das große Ganze zu schauen – und das beinhaltet auch Veränderung.“