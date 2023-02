Schalke: Kommt Verstärkung aus Darmstadt?

Der FC Schalke 04 blickt bei der Suche nach Verstärkung offenbar zum SV Darmstadt 98. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, zeigen die Königsblauen Interesse an Braydon Manu. Der 25-jährige Stürmer sei bei den Knappen ein Kandidat, sollte die Klasse gehalten werden. Sollten die derzeit erstplatzierten Lilien ihrerseits den Aufstieg verpassen, könne ein Verkauf des Offensivspielers ebenfalls Thema werden.

Der Ghanaer besitzt in Darmstadt ein bis zum Sommer 2024 gültiges Arbeitspapier. In der laufenden Saison ist Manu in 18 Ligaspielen mit je fünf Toren und fünf Vorlagen an zehn Treffern direkt beteiligt gewesen. Mit Blick auf die brenzlige Tabellensituation der Schalker bleibt abzuwarten, ob sich das Interesse tatsächlich erhärtet.

