Schalke verleiht Tempelmann

Lino Tempelmann verlässt den FC Schalke 04, bleibt der 2. Bundesliga aber erhalten. Der 25-Jährige wechselt für die Rückrunde auf Leihbasis zu Eintracht Braunschweig. Auf Schalke besitzt der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2026.

„Mit seiner beeindruckenden Einstellung hat sich Lino in der Hinrunde nach längerer Ausfallzeit stark ins Team zurückgekämpft. Zuletzt hatte er aber nur wenige Einsätze bei uns. Er hat intern seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehbar hinterlegt“, so Youri Mulder, Direktor Profifußball der Knappen. Tempelmann war vor eineinhalb Jahren nach einer zweijährigen Leihe zum 1. FC Nürnberg vom SC Freiburg nach Schalke gewechselt. Eine Knieverletzung warf ihn in dieser Saison lange zurück, seit Oktober ist er wieder fit, kommt aber nur auf fünf Einsätze.