Paukenschlag: Chelsea feuert Tuchel

Thomas Tuchel ist nicht länger Trainer des FC Chelsea. Die Blues verkündeten am Vormittag offiziell die Trennung vom 49-jährigen Deutschen. Am Dienstagabend hatte Chelsea zum Auftakt der Champions League-Saison mit 0:1 bei Dinamo Zagreb verloren.

In der Premier League steht der Verein nach sechs Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz, am Samstag gewann man das Stadtderby gegen West Ham United mit 2:1.

Tuchel hatte im Januar 2021 an der Stamford Bridge übernommen und den Verein auf Anhieb zum Titelgewinn in der Champions League geführt. In diesem Mai übernahm in Person von Todd Boehly ein neuer Besitzer bei den Londonern.