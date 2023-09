Chelsea: Maatsen soll verlängern

Der FC Chelsea würde Ian Maatsen gerne in den eigenen Reihen halten. Laut Fabrizio Romano möchten die Blues, dass der Linksverteidiger einen neuen Langzeitvertrag unterschreibt. Das aktuelle Arbeitspapier des 21-Jährigen ist nur noch ein Jahr gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Maatsen seinen Kontrakt verlängert, ist dem Transferexperten zufolge aber nicht garantiert. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit hänge von dem vorgelegten Vertrag ab. Sollte der Niederländer nicht an der Stamford Bridge bleiben wollen, besteht in der kommenden Wintertransferperiode also letztmals die Möglichkeit, Maatsen zu verkaufen.