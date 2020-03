Braithwaite bei Barça: Mehr als ein Notnagel?

Entgegen den Erwartungen brachte Quique Setién seinen neuen Angreifer Martin Braithwaite am Samstag gegen Real Sociedad San Sebastián auf der linken Außenbahn. Antoine Griezmann wechselte nach rechts und Lionel Messi durfte auf seiner Lieblingsposition im Zentrum ran. An der Seite der beiden Weltstars war es aber Braithwaite, der das Spiel des FC Barcelona in der ersten Hälfte am meisten belebte. Mit Tempo, klugen Laufwegen und viel Enthusiasmus rechtfertigte der Däne seine Nominierung für die Startelf. Zwei gute Chancen ließ er ungenutzt.

Die Kehrseite der Medaille: Nach der Pause tauchte Braithwaite zunehmend ab. Offenbar reicht die Kraft noch nicht für 90 Minuten vom intensiven und auf viel Ballbesitz ausgelegten Spiel der Katalanen. Dennoch konnte der 28-Jährige beim 1:0-Sieg zeigen, dass seine Verpflichtung kein PR-Gag war. Erste Stimmen in Spanien kritisieren Setién bereits, dass er Braithwaite beim 0:1 im Clásico gegen Real Madrid in der Vorwoche nur von der Bank brachte.

Vertikal ist Trumpf

Denn der wuchtige Stürmer bringt ein Element ins Barça-Spiel, das dem Team in der aktuellen Besetzung sonst fehlt. Sowohl Messi als auch Griezmann verschleppen das Tempo oft und haben in diesen Tagen zu wenig Vertikalität in ihren Aktionen. Braithwaite dagegen nimmt die Beine in die Hand und sucht den direkten Weg zum gegnerischen Tor.

Die Verpflichtung des Notnagels könnte sich im Meisterrennen also durchaus noch als kluger Schachzug erweisen. Wenn es nächste Woche darum geht, gegen die SSC Neapel das 1:1 aus dem Hinspiel in ein Ticket für das Viertelfinale umzuwandeln, wird Braithwaite aber nicht mithelfen können. Der 39-malige Nationalspieler ist für die Champions League nicht gemeldet.