Maignan zum Medizincheck in Mailand

Mike Maignan wird offenbar in Kürze als neuer Torwart des AC Mailand vorgestellt. Laut dem italienischen Transferinsider Gianluca Di Marzio befindet sich der 25-Jährige aktuell in Mailand, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der bevorstehende Transfer deutet stark auf den Abgang von Eigengewächs Gianluigi Donnarumma hin. Dessen Vertrag läuft aus, Juventus Turin gilt als Favorit auf die Verpflichtung des 22-Jährigen.

Maignan stammt aus der Jugend von Paris St. Germain und spielt seit 2015 für den OSC Lille. Für die Nordfranzosen absolvierte der 1,91 Meter große Torwart insgesamt 177 Pflichtspiele und kam währenddessen auch zu seinem ersten Einsatz für die französische Nationalelf. Seine Zeit in Lille krönte er am vergangenen Wochenende mit dem der Gewinn der französischen Meisterschaft. Der BVB galt zuletzt als weiterer Interessent am 25-Jährigen.