Augsburg: Erster Klub baggert an Berisha

Der erste Verein ist bei Mergim Berisha vorstellig geworden, um einen Wechsel auszuloten. Dem ‚kicker‘ zufolge beschäftigt sich der VfL Wolfsburg mit dem Stürmer des FC Augsburg. Laut dem Fachmagazin sollen die Wölfe „mal vorgefühlt haben“. Neben den Wolfsburgern sind laut der ‚Sport Bild‘ „Top-Klubs“ aus dem In- und Ausland an dem Nationalspieler dran.

Schon länger ist bekannt, dass der 25-Jährige die Fuggerstädter im Sommer gerne verlassen würde, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Der FCA taxiert den Wert des Rechtsfußes auf bis zu 20 Millionen Euro. In der abgeschlossenen Saison war Berisha in 23 Bundesliga-Einsätzen an 13 Treffern direkt beteiligt (neun Tore, vier Vorlagen).

