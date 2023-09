Füllkrug-Nachfolger: Werder holt Borré

Rafael Borré verlässt Eintracht Frankfurt nach zwei Jahren. Der 27-Jährige wechselt auf Leihbasis zum SV Werder Bremen. Dem Vernehmen nach wird eine Leihgebühr fällig, eine Kaufoption ist kein Bestandteil des Deals. Bei den Grün-Weißen füllt Borré die Lücke, die Niclas Füllkrug (30) nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund hinterlassen hat.

„Nach dem Wechsel von Niclas zu Borussia Dortmund war für uns klar, dass wir im Angriff noch etwas tun möchten. Mit Rafael ist uns dies gelungen“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball, „wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für Werder zu gewinnen.“

Borré selbst erklärt: „Ich habe Werder als Gegner erlebt und war davon begeistert, mit welcher Leidenschaft sie die Spiele angehen. Ich kenne Werder seit meiner Kindheit und weiß, welche großartigen Spieler hier gespielt haben. Auch wenn die letzten Jahre nicht einfach waren, ist der Club auf einem guten Weg. Ich freue mich, in der vor uns liegenden Saison ein Teil davon zu sein. Ich kann es kaum erwarten loszulegen.“

Erfolgreiche Zeit bei der SGE

Mit den Frankfurtern gewann Borré 2022 die Europa League. In 92 Einsätzen für die Hessen war der Kolumbianer an 27 Treffern direkt beteiligt, ist also nicht ganz so torgefährlich wie Füllkrug.