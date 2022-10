Wimmer: „FC und sein ganzes Umfeld unglaublich“

Kevin Wimmer ist voll des Lobes über seinen Ex-Klub 1. FC Köln. Im Interview mit ‚transfermarkt.de‘ erklärt der 29-Jährige: „Der FC und sein ganzes Umfeld sind einfach unglaublich. Jeder hat mit dem Verein mitgefiebert. Bei vielen Heimspielen, selbst in der zweiten Liga, waren fast immer 50.000 Zuschauer da. Dafür kannst du einfach nur dankbar sein. Auf meiner sportlichen Reise habe ich nirgendwo so tolle und gleichzeitig herzliche Menschen kennengelernt wie in Köln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wimmer war zwei Jahre lang für die Domstädter aktiv. Über Tottenham Hotspur, Stoke City, Hannover 96, Royal Mouscron und den Karlsruher SC zog es den Innenverteidiger vergangenes Jahr zurück in die Heimat nach Österreich. Dort ist er nun für Rapid Wien aktiv.