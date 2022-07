35 Millionen für Cucurella abgelehnt

Manchester City hat sich in den Verhandlungen um Marc Cucurella einen ersten Korb von Brighton & Hove Albion eingefangen. Laut ‚The Athletic‘ wurde ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro abgeschmettert – in etwa der Betrag, den die Skyblues für den Verkauf von Oleksandr Zinchenko an den FC Arsenal erhalten.

City will nun die Offerte für Cucurella erhöhen, so ‚The Athletic‘. Die aktuell von Brighton geforderten 58 Millionen Euro sind dem Guardiola-Klub allerdings zu hoch angesetzt. Der 23-jährige Linksverteidiger war erst im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro vom FC Getafe nach England gewechselt, sein Vertrag läuft bis 2026.