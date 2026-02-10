Menü Suche
Dompé zurück im HSV-Training

von Luca Hansen
Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV @Maxppp

Jean-Luc Dompé kommt der Rückkehr auf den Platz ein Stück näher. Am heutigen Dienstag durfte der Flügelspieler erstmals wieder eine gesamte Einheit mit dem Team absolvieren. Wann der 30-Jährige in den Kader zurückkehrt, ist jedoch noch unklar.

Der Franzose wurde vor knapp zwei Wochen vom Hamburger SV auf unbestimmte Zeit suspendiert, da er unter Alkoholeinfluss Auto und E-Scooter gefahren war. Dompé stand in der laufenden Bundesligaspielzeit bislang 14 Mal auf dem Rasen und erzielte zwei Tore.

Bundesliga
Hamburg
Jean-Luc Dompé

