Dompé zurück im HSV-Training

Jean-Luc Dompé kommt der Rückkehr auf den Platz ein Stück näher. Am heutigen Dienstag durfte der Flügelspieler erstmals wieder eine gesamte Einheit mit dem Team absolvieren. Wann der 30-Jährige in den Kader zurückkehrt, ist jedoch noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Franzose wurde vor knapp zwei Wochen vom Hamburger SV auf unbestimmte Zeit suspendiert, da er unter Alkoholeinfluss Auto und E-Scooter gefahren war. Dompé stand in der laufenden Bundesligaspielzeit bislang 14 Mal auf dem Rasen und erzielte zwei Tore.