Bericht: Mallorca will Hoppe

Matthew Hoppe vom FC Schalke 04 könnte noch zu RCD Mallorca wechseln. Nach Informationen von ‚ESPN‘ führt der spanische Erstligist derzeit Gespräche mit den Knappen über einen Transfer des 20-Jährigen Stürmers. Für den US-Nationalspieler bietet Mallorca dem Bericht zufolge drei Millionen Euro Ablöse.

Zuletzt wurde Hoppe immer wieder mit verschiedenen Vereinen aus ganz Europa in Verbindung gebracht. Das Interesse am talentierten Offensivspieler scheint groß zu sein. Vor zwei Wochen wurde berichtet, dass Klubs aus den Niederlanden die Fühler in Richtung Hoppe ausstrecken.

In der vergangenen Saison erzielte Hoppe für Schalke sechs Tore in 22 Bundesligapartien. Nach seiner Teilnahme am Gold Cup mit dem US-Team kam der Rechtsfuß bislang nur zu einem Kurzeinsatz in Liga zwei. Ein Verkauf ist wahrscheinlich, da Schalke noch Einnahmen generieren muss, um die angeschlagenen Klubfinanzen in geregelte Bahnen zu lenken.