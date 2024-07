M’gladbach: Nächster Interessent für Hack

Der FC Bologna hat bei Borussia Mönchengladbachs Robin Hack angeklopft. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Italiener in den vergangenen Tagen beim 25-Jährigen angefragt. Neben Bologna strecken auch der VfB Stuttgart und Juventus Turin die Fühler nach dem Offensivspieler aus. Mit dem VfB sollen erste Gespräche stattgefunden haben, Hack sei offen für einen Wechsel ins Schwabenland.

In Mönchengladbach steht der Rechtsfuß noch bis 2027 unter Vertrag. 2023 war Hack vom damaligen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an den Niederrhein gewechselt. Bei den Fohlen sammelte er in 29 Bundesliga-Spielen insgesamt zwölf Scorer (zehn Tore, zwei Vorlagen).