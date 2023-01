Selke wechselt nach Köln

Davie Selke soll die Baustelle im Sturm des 1. FC Köln beheben. Wie die Domstädter mitteilen, wechselt der 27-Jährige mit sofortiger Wirkung vom Bundesliga-Konkurrenten Hertha BSC nach Köln und unterschreibt bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Medienberichten zufolge ist sein Gehalt in der Domstadt nur halb so groß wie in Berlin. Zudem soll die Hertha auf eine Ablöse verzichtet haben.

Lese-Tipp

Köln: Selke im Medizincheck

Keller erklärt Transfer

„Davie passt sehr gut zu unserer Spielidee und zum von uns gesuchten Stürmerprofil. Als klassischer Neuner hat er seine Qualitäten in der Box und arbeitet trotzdem auch immens fleißig gegen den Ball. Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem starken Kopfballspiel und seinem guten Abschluss wird er unserer Mannschaft helfen, wenn wir ihn entsprechend einsetzen. Wir sind zudem überzeugt, dass er unserer Mannschaft auch mit seiner reifen Persönlichkeit wichtige Impulse auf und neben dem Platz geben kann“, so Geschäftsführer Christian Keller.

Unter der Anzeige geht's weiter

Selke selbst erklärt: „Was sich beim FC in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt hat, war natürlich auch aus der Ferne zu beobachten. Dieser positive Eindruck hat sich in den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen bestätigt. Ich denke, dass ich mit meiner Spielweise gut zur Spielidee von Steffen Baumgart passe. Das möchte ich hier zeigen, hart arbeiten und als Stürmer am liebsten mit Toren meinen Beitrag dazu leisten, dass wir erfolgreich sind.“

Köln ist für Selke nach Hertha, RB Leipzig und Werder Bremen die vierte Station in der Bundesliga. Insgesamt kommt der großgewachsene Angreifer auf 35 Tore und 20 Vorlagen in 202 Partien im Oberhaus. Die vergangenen Jahre verliefen jedoch ziemlich erfolglos, das soll sich in Köln nun ändern.