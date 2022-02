CR7 auf dem Sprung | „Giroud, du bist das Derby“

CR7 und Messi – Wird der Fan-Fiebertraum wahr?

Seit gut eineinhalb Jahrzehnten dominieren zwei Fußballer das Geschehen rund um die schönste Nebensache der Welt: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Zusammen standen die Jahrhundertspieler allerdings noch nie auf dem Platz. Dies könnte sich in naher Zukunft möglicherweise ändern. Aufgrund der mitunter erschütternd schlechten Auftritte seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen befasst sich CR7 derzeit akut mit einem Abschied aus Manchester. Nach Informationen des ‚Daily Mirror‘ hat der Portugiese seinem Agenten Jorge Mendes bereits mitgeteilt, dass er das Old Trafford im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen wolle. Mendes sei nun damit beauftragt, eine Einigung mit Paris St. Germain herbeizuführen. Und in der französischen Hauptstadt steht seit dem Sommer wer unter Vertrag? Richtig, Ronaldos langjähriger Weltfußballer-Konkurrent aus Argentinien. Die Personalie dürfte in den nächsten Wochen heiß diskutiert werden.

Spanien bereitet sich auf den Gipfel vor

Das anstehende Duell zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid hat in Spanien die Zeitungen im Griff. Obwohl die beiden Traditionsvereine in der Liga aktuell auf Platz vier und fünf herumdümpeln, birgt das Duell so viel Brisanz wie eh und je. Die ‚Sport‘ zeigt sich dramatisch, die Frontseite der Zeitung zieren die drei Neuzugänge Ferran Torres, Adama Traoré und Pierre-Emerick Aubameyang, über ihnen prangt der Titel: „Ein Finale für das neue Barça“. Die Titel der ‚Mundo Deportivo‘ und der ‚Marca‘ schmücken die beiden Trainer des Duells, Xavi und Diego Simeone, einmal unter dem Banner „Herausforderung der Champions“, einmal mit der Überschrift „Krieg der Stile“. Und dann wäre ja noch die Berufung des Querulanten Ousmane Dembélé in den Barcelona-Kader zu besprechen. Trotz des Unmuts der Fans ist sich Xavi sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. ‚L’Esportiu‘ bringt es auf den Punkt: „Pikant“.

Olivier Giroud ist der König von Mailand

Während es in England und Spanien also reichlich dicke Luft gibt, macht Olivier Giroud in Italien mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Mit seinem späten Doppelpack erhob er den AC Mailand innerhalb von nur drei Minuten zum Sieger im gestrigen Derby gegen den ewigen Konkurrenten Inter (2:1). Da ist es nur logisch, dass der Sommerneuzugang der Rossoneri das Cover der meisten italienischen Sportzeitungen am heutigen Sonntag einnimmt. „Giroud, du bist das Derby“ titelt heute Morgen die ‚Gazzetta Dello Sport‘, bei der man überzeugt ist, dass „Gott ihn dazu gebracht hat“, für Milan zu spielen. Die ‚Tuttosport‘ schreibt schlicht den Namen des Derby-Helden in großen, fetten Lettern auf ihre erste Seite. In der italienischen Presse ist man überzeugt, dass sich der 35-Jährige mit weiteren Leistungen wie der gestrigen auch schnell wieder ins Visier der französischen Nationalmannschaft spielen kann. Bon chance, Monsieur Giroud.