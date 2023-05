Gikiewicz-Option verfällt: Abschied vom FCA?

Bei Rafal Gikiewicz und dem FC Augsburg stehen die Zeichen auf Trennung. Weil sich beide Parteien laut der ‚Augsburger Allgemeinen‘ nicht auf eine einheitliche Vertragslänge einigen können, ist ein Abschied zum Ende der Saison inzwischen sehr wahrscheinlich. Der 35-jährige Torhüter würde gerne um zwei Jahre beim FCA verlängern, der Klub bietet jedoch nur ein weiteres Jahr an. Das aktuelle Arbeitspapier von Gikiewicz läuft zum Saisonende aus.

Hätte Gikiewicz in der laufenden Spielzeit 25 Bundesligapartien bestritten, hätte sich sein Vertrag in der Fuggerstadt automatisch verlängert. Wegen einer hartnäckigen Schulterverletzung steht der Pole jedoch seit Anfang April bei 23 Ligaspielen. Da der Routinier wegen seiner Verletzung auch am kommenden Wochenende gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 17:30 Uhr) fehlt, ist eine automatische Verlängerung vom Tisch. „Rafal hat einfach immer noch ein Problem und es gibt derzeit keine Möglichkeit, dass er ein Mannschaftstraining absolvieren kann“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen am gestrigen Mittwoch.

