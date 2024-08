Bayern oder PSG: Doué trifft Transfer-Entscheidung

Während Olympia wollte Désiré Doué keinen Gedanken an seine Zukunft verschwenden. Der Fokus des Offensivspielers von Stade Rennes lag voll und ganz darauf, eine Medaille für sein Heimatland zu gewinnen. Anschließend wolle er eine Entscheidung treffen, bei welchem Topklub er seinen nächsten Vertrag unterzeichnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die Abschlussfeier des Olympischen Turniers noch in vollem Gange war, berichtet Fabrizio Romano, dass Paris St. Germain den Zuschlag für Doué erhält. Dem Bericht des Transfermarkt-Insiders zufolge haben Präsident Nasser Al Khelaifi, Sportchef Luis Campos und Trainer Luis Enrique mit vereinten Kräften dafür gesorgt, dass Doué sich für den französischen Hauptstadtklub entschied. Die Münchner gehen leer aus.

Lese-Tipp

Trotz Verkäufen: Weiter Transfer-Stau bei den Bayern

Grundsätzlich herrscht zwischen allen Beteiligten bereits Einigkeit, heißt es. Details sollen in Kürze geklärt werden, dann kann der innerfranzösische Transfer über die Bühne gehen. An der Säbener Straße schaut man derweil in die Röhre. Nachdem sich Xavi Simons (21) erneut für eine Leihe zu RB Leipzig entschied und Dani Olmo (26) für 55 Millionen Euro zurück zu Jugendklub FC Barcelona wechselte, lag Bayerns Fokus eigentlich auf Doué.