Barça hat Felipe auf der Wunschliste

Der FC Barcelona blickt bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger in die Serie A. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge sind die Scouts der Blaugrana angetan von Luiz Felipe. Der 22-jährige Brasilianer läuft seit knapp drei Jahren für Lazio Rom auf und hat sich dort zum Leistungsträger entwickelt.

Barça will im Sommer einen weiteren zentralen Abwehrspieler an Bord holen, da mit Gerard Piqué (33), Samuel Umtiti (26) und Clément Lenglet (24) derzeit nur drei Optionen im Kader stehen. Wunschspieler Felipe ist noch bis 2022 an Lazio gebunden. Der ehemalige U20-Nationalspieler wird noch interessanter, da er einen italienischen Pass besitzt. Felipe würde demnach bei Barça keinen Kaderplatz für einen Nicht-EU-Ausländer blockieren.