Tür fast geschlossen: Klarheit bei Sancho

An der erfolgreichen Champions League-Kampagne von Borussia Dortmund hatte Jadon Sancho (23) sicherlich einen großen Anteil. Der Engländer kam im Winter per Leihe von Manchester United zum BVB und mauserte sich schnell zum Leistungsträger. Das war vor allem auf dem Weg ins Finale der Königsklasse wichtig. Künftig müssen die Dortmunder aber ohne Sancho planen.

Intern soll man sich bei den Schwarz-Gelben inzwischen einig sein: Sancho ist nicht zu halten. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Die aufgerufene Ablösesumme der Red Devils – dem Vernehmen nach irgendwo zwischen 47 und 60 Millionen Euro angesiedelt – sei schlicht und ergreifend nicht bezahlbar für den Bundesligisten, so das Fachmagazin.

Versuche, die Offiziellen im Old Trafford für eine erneute Leihe zu begeistern, stießen zudem „auf taube Ohren“. Da wundert es nicht, dass man sich bereits nach Alternativen umsieht. ‚Sky‘ brachte Anfang der Woche Yankuba Minteh (19) von Newcastle United als Ersatz für Sancho ins Spiel. In der abgelaufenen Saison spielte der Flügelstürmer auf Leihbasis für Feyenoord Rotterdam und war in 37 Pflichtspielen an 17 Treffern direkt beteiligt.