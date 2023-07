Mainz hat Baldé auf dem Zettel

Mit Torwart Daniel Batz (32/1. FC Saarbrücken) und Innenverteidiger Sepp van den Berg (21/FC Liverpool) hat der 1. FSV Mainz 05 erst zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit eingetütet. Die Seite der Abgänge ist dagegen etwas voller bepackt. Deshalb schaut sich der Bundesligist aus Rheinland-Pfalz nach Verstärkungen um und schielt dabei mal wieder nach Frankreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen beschäftigt sich Sportchef Christian Heidel mit einer Verpflichtung von Mama Baldé. Kontakt besteht bereits zwischen den Mainzern und der Entourage des 27-jährigen Mittelstürmers von ESTAC Troyes. Eine erste offizielle Offerte zur Eröffnung der Verhandlungen zwischen den Vereinen wird in Kürze erwartet.

Lese-Tipp

„Passt hervorragend“: Krauß wird Mainzer

Massig Konkurrenz für Mainz

Konkurrenz haben die Mainzer von AEK Athen und der PSV Eindhoven. Beide Klubs sind ebenfalls nah dran am Nationalspieler aus Guinea-Bissau, wie FT erfuhr. Vergangenen Monat wurde Baldé auch mit dem FC Nantes, dem OSC Lille, Spartak Moskau, US Lecce, dem AC Monza, Udinese Calcio und dem FC Turin in Verbindung gebracht. Die 05er befinden sich also in bester Gesellschaft im Werben um den Angreifer.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison erzielte Baldé 14 Tore für Troyes, zudem steuerte er vier Assists bei. Am Ende konnten seine Scorer den Abstieg in die Ligue 2 nicht verhindern. Bis 2025 steht Baldé zwar noch bei Troyes unter Vertrag, eine Saison in der zweiten Liga ist für den treffsicheren Offensivspieler aber keine Option.