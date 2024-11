Neuer Job für Ex-Unioner Parensen

Michael Parensen ist neuer Geschäftsführer Sport bei Sturm Graz. Der österreichische Champions League-Teilnehmer gibt bekannt, dass der ehemalige Funktionär von Union Berlin nun das Zepter bei den Grazern in der Hand hält.

In Graz tritt Parensen die Nachfolge von Andreas Schicker an, der seit Anfang Oktober bei der TSG Hoffenheim in der Verantwortung steht. Im April dieses Jahres endete Parensens Zeit bei Union, seither war der ehemalige Profi ohne Job.