HSV: Kommt auch noch Anderson?

Der Hamburger SV will nach dem Transfer von Innenverteidiger Mario Vuskovic (19) auch noch einen Neuzugang für die Offensive an Land ziehen. Laut ‚bold.dk‘ könnte der variable Angreifer Mikael Anderson (23) per Leihe zum Zweitligisten kommen.

Der neunmalige isländische Nationalspieler steht noch bis 2023 beim FC Midtjylland unter Vertrag, weckt auch Interesse bei Lokomotiv Moskau und Aarhus GF. Anderson wolle aber nicht nach Russland wechseln, Midtjylland außerdem nicht innerhalb Dänemarks transferieren.