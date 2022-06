Medien: Gladbach zieht Embolo-Klausel

Mitte April kündigte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus an, er werde um Spieler wie Breel Embolo (25), Alassane Plea (29) und Marcus Thuram (24) „kämpfen. […] Wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, sind [sie] absolute Topspieler.“

Alle drei stehen nur noch bis 2023 unter Vertrag – verkaufen oder verlängern, heißt es für Gladbach also in diesem Sommer. Hinter die Personalie Embolo kann die Borussia offenbar in Kürze einen Haken machen.

Laut der ‚Bild‘ wird der Bundesligist Gebrauch von einer Vertragsklausel machen, Embolos Arbeitspapier soll per Option bis 2024 verlängert werden. Ein Wechsel sei damit vorerst vom Tisch, entsprechende Gespräche hatte zuletzt Olympique Lyon mit den Beratern des Stürmers geführt.