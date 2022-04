Fürth: Azzouzi dementiert Leitls Wechselanfrage

Rachid Azzouzi hat dementiert, dass Trainer Stefan Leitl seinen Wechselwunsch bei Greuther Fürth hinterlegt hat. Der Geschäftsführer Sport sagt gegenüber ‚Transfermarkt.de‘: „Das kann ich nicht bestätigen, dem ist nicht so. Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander und befinden uns in einem Austausch darüber, wie es nächste Saison vielleicht aussehen kann – in alle Richtungen.“

Leitl wird bei Schalke 04 und Hertha BSC als neuer Trainer gehandelt. Sein Vertrag beim Bundesliga-Schlusslicht ist noch bis 2023 datiert. In der vergangenen Saison war der 44-Jährige mit dem Kleeblatt aufgestiegen. Seither sammelte das Team nur 16 Punkte im Oberhaus. Dennoch sind andere Klubs auf Leitl aufmerksam geworden.