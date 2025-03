Sporting schnappt sich Brasilien-Talent

Alisson Santos (22) wird in der kommenden Spielzeit für Sporting Lissabon auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich der portugiesische Tabellenführer und der brasilianische Klub EC Vitória auf einen Transfer des Flügelstürmers geeinigt. Die Ablösesumme beträgt dem Vernehmen nach rund 2,5 Millionen Euro. Santos soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Der Youngster ist in der aktuellen Saison an UD Leiria verliehen und fühlt sich auf beiden Flügeln zu Hause. Für den portugiesischen Zweitligisten erzielte Santos sechs Treffer in 16 Partien, wurde allerdings laut ‚Record‘ Mitte Februar aus disziplinarischen Gründen dauerhaft aus dem Kader gestrichen und hat seitdem kein Spiel mehr absolviert.