Mainz: Doan-Entscheidung vertagt

Mainz 05 muss sich mit einer möglichen Verpflichtung von Ritsu Doan noch eine Weile gedulden. Nach Informationen der ‚Bild‘ will die PSV Eindhoven sich frühestens Ende Juli mit einer erneuten Ausleihe des Außenstürmers befassen. Unter fünf Millionen Euro sei Doan bei einem festen Transfer zudem nicht zu haben.

Der 23-jährige Japaner steht in der Eredivisie noch bis 2024 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison war Doan an Arminia Bielefeld verliehen und hatte dort mit acht Scorerpunkten (fünf Tore, drei Vorlagen) großen Anteil am Klassenerhalt.