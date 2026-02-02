Augsburg bedient sich beim VfB

Der FC Augsburg verstärkt die Offensive. Die Fuggerstädter geben die Verpflichtung von Thomas Kastanaras bekannt. Der 23-Jährige kommt vom VfB Stuttgart und soll über die U23 aufgebaut werden.

„Wir wollten Thomas unbedingt verpflichten. Er verfügt über viel Potenzial, das er bisher noch nicht voll zeigen konnte. Wir wollen ihn über Spielzeit bei der U23 sukzessive aufbauen und trauen ihm den nächsten Schritt zu“, freut sich Sportdirektor Benni Weber. In Augsburg unterschreibt der Stürmer bis 2027 inklusive Verlängerungsoption.