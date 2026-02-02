Menü Suche
Augsburg bedient sich beim VfB

von Luca Hansen - Quelle: fcaugsburg.de
Thomas Kastanaras lächelt @Maxppp

Der FC Augsburg verstärkt die Offensive. Die Fuggerstädter geben die Verpflichtung von Thomas Kastanaras bekannt. Der 23-Jährige kommt vom VfB Stuttgart und soll über die U23 aufgebaut werden.

FC Augsburg
Willkommen beim #FCA, Thomas Kastanaras! ✌️ Der Mittelstürmer kommt vom VfB II und soll über unsere U23 sukzessive aufgebaut werden. ⚽️ Der Deutsch-Grieche spielte zunächst für griechische U-Nationalmannschaften, ehe er nach einem Verbandswechsel für die deutsche U20 auflief! 🇬🇷🇩🇪

👉 Alle Infos:
„Wir wollten Thomas unbedingt verpflichten. Er verfügt über viel Potenzial, das er bisher noch nicht voll zeigen konnte. Wir wollen ihn über Spielzeit bei der U23 sukzessive aufbauen und trauen ihm den nächsten Schritt zu“, freut sich Sportdirektor Benni Weber. In Augsburg unterschreibt der Stürmer bis 2027 inklusive Verlängerungsoption.

Bundesliga
Augsburg
Stuttgart
Thomas Kastanaras

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Thomas Kastanaras Thomas Kastanaras
