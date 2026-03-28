Klarer Plan bei Havertz

Auch in der kommenden Saison will Kai Havertz beim FC Arsenal bleiben. Angesprochen auf einen möglichen Abgang sagte der Stürmer gestern nach dem 4:3-Sieg gegen die Schweiz: „Ich fühle mich bei Arsenal zuhause und sehe meine Zukunft dort. Klar, es war keine einfache Saison, aber ich sehe meine Zukunft definitiv bei Arsenal und in London.“ Zuletzt hatte es Gerüchte um einen möglichen Abschied gegeben.

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Havertz hatte den Gunners in dieser Saison lange verletzt gefehlt und den Großteil der Saison verpasst. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Gegen die Schweiz feierte der 26-Jährige gestern nach über einem Jahr Abwesenheit sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft.