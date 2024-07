Köln verlängert mit Dietz

https://fc.de/fc-verlaengert-mit-florian-dietz

FC verlängert mit Florian Dietz | 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat vor dem Start in die Saison 2024/25 den Vertrag mit Florian Dietz verlängert. FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: "Flo hat eine sehr lange Leidenszeit von über eineinhalb Jahren mit schweren verletzungsbedingten Rückschlägen hinter sich. In all dieser Zeit war Aufg eben für ihn nie eine Option. Mit ganz viel Professionalität und Willen hat sich Flo zurückgekämpft. Genau diese Widerstandsfähigkeit brauchen wir in unserer Mannschaft. Darüber hinaus wird uns seine Qualität in der