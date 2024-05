Palacios spricht über Barca-Interesse

Das kolportierte Interesse des FC Barcelona wäre für Exequiel Palacios nach eigener Aussage eine große Ehre. Im Rahmen einer Medienrunde der argentinischen Nationalmannschaft bestätigte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen entsprechende Berichte: „Es erfüllt mich mit Stolz, dass ein so großer Verein wie Barça auf mich aufmerksam geworden ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkrete Wechselgedanken hegt der 25-Jährige allerdings nicht. Am Ende seiner aktiven Fußballerkarriere soll es schließlich nochmal zu seinem Heimatklub River Plate gehen: „Es ist noch zu früh, um über eine Rückkehr zu River zu sprechen. Mir geht es in Europa sehr gut, aber der Wunsch zurückzukehren ist immer da.“ Nervös müssen die Leverkusener also erstmal nicht werden. Ohnehin ist der Rechtsfuß noch bis 2028 an den Double-Sieger gebunden.