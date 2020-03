Medien: Napoli macht ernst bei Cucurella

Die SSC Neapel forciert die Bemühungen um Marc Cucurella, der momentan vom FC Barcelona an den FC Getafe verliehen ist. Laut der spanischen ‚Marca‘ wollen die Italiener den 21-jährigen Außenbahnspieler mit dem starken linken Fuß als Nachfolger von Faouzi Ghoulam (29) verpflichten. Der algerische Linksverteidiger soll und möchte Napoli im Sommer verlassen.

Festgeschriebene 25 Millionen Euro kostet Cururella dem Bericht zufolge. Zuvor muss Getafe allerdings noch sechs Millionen an Barça zahlen, um die Leihe in eine Festverpflichtung umzuwandeln. Von den 25 Millionen wiederum wandern laut Vertrag 40 Prozent (15 Millionen) an die Katalanen, die somit insgesamt 21 Millionen einstreichen würden.