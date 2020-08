Nächster Halt Premier League: James vor Everton-Wechsel

Der nächste Karriereschritt von James Rodríguez wird offenbar in die Premier League führen. Wie die spanische ‚Marca‘ und der italienische Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, steht der 29-Jährige vor dem Wechsel zum FC Everton.

Die Toffees stehen demzufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Real Madrid. Final entschieden sei zwar noch nichts, laut der spanischen Zeitung könnte sich beide Klubs aber am Ende auf eine Ablöse in der Region zwischen 25 und 30 Millionen Euro einigen.

Triebfeder des nahenden Transfers ist offenbar Everton-Trainer Carlo Ancelotti. Der 61-Jährige lockte James bereits 2014 zu Real und 2017 zum FC Bayern. Die dritte Zusammenarbeit des Duos erfolgt nun offenbar in Liverpool.