Bayer 04: Bleibt Dragovic doch?

Hat Aleksandar Dragovic doch noch eine Zukunft bei Bayer Leverkusen? Laut einem Bericht des ‚kicker‘ überlegt man bei der Werkself, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers doch zu verlängern. Grund: Mit Sven und Lars Bender (32) beenden zwei Abwehrstammkräfte im Sommer ihre Karriere. Timothy Fosu-Mensah (23) wird mit einem Kreuzbandriss noch längere Zeit fehlen und auch hinter der Zukunft von Jonathan Tah steht ein Fragezeichen. Der 25-Jährige soll mit einem Wechsel liebäugeln.

Viele Optionen hat Leverkusen Stand jetzt in der Verteidigung also nicht mehr zur kommenden Spielzeit. Dennoch ist ein Dragovic-Verbleib eher unwahrscheinlich, wie der ‚kicker‘ weiter schreibt. Der Österreicher ist mit der Rolle als Rotationsspieler unzufrieden und möchte lieber bei einem kleineren Klub unterschreiben, bei dem er Stammspieler ist. Diese Rolle hätte er bei Roter Stern Belgrad inne, doch Dragovic zögert und würde lieber weiterhin in der Bundesliga auflaufen. Allzu viel Zeit wird sich der Rechtsfuß bei seiner weiteren Karriereplanung aber nicht mehr nehmen, wie er selbst bestätigt: „Ich möchte eine schnelle Entscheidung, um mir bei der EM keine Gedanken über meine Zukunft machen zu müssen.“