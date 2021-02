Bayer 04: Tah über seine Zukunftsplanung

Jonathan Tah kann sich nach wie vor vorstellen, in die Premier League zu wechseln. „Ich habe immer gesagt, dass mich England sehr reizt. Das ist kein Geheimnis. Die Liga ist interessant, dort spielen viele große Mannschaften und der Spielstil passt zu mir“, so der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen im Interview mit ‚Sport1‘, „wenn ich irgendwann merke, dass mich ein Wechsel weiterbringt und ich in meiner Entwicklung stagniere, dann ist das eine Option. Aber ich bin aktuell sehr zufrieden hier in Leverkusen.“

Nachdem der 24-Jährige zu Beginn der Saison meist nur auf der Bank saß, hat er sich mittlerweile einen Stammplatz in der Werkself zurückerobert. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2023. Nach einem konkreten Karriereplan gefragt, antwortet Tah zurückhaltend: „Mein Ziel ist es, der beste Jonathan Tah zu sein, der ich werden kann - auf den Fußball, aber auch aufs Leben bezogen.“