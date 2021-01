Barça: Uneinigkeit bei Depay

Wie geht der FC Barcelona bei Wunschspieler Memphis Depay (26) vor? Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge herrscht bei dieser Frage Uneinigkeit innerhalb der sportlichen Führung der Katalanen. Während Trainer Ronald Koeman Depay unbedingt schon im Winter begrüßen wolle, bevorzuge die Technische Leitung unter Sportdirektor Ramón Planes einen ablösefreien Deal im Sommer.

Es verwundert nicht, dass der Übungsleiter zunächst die sportliche Notwendigkeit im Blick hat, während seine Vorgesetzten aufgrund leerer Vereinskassen wirtschaftliche Vernunft predigen. Am Ende wird der neue, am 24. Januar gewählte Präsident das letzte Wort haben. Von Depay heißt es, dass er sich inzwischen auch einen Verbleib bei Olympique Lyon bis Saisonende vorstellen kann. Unklar ist, inwieweit Nebenbuhler Juventus Turin noch in den Poker eingreifen kann.