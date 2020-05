FC Bayern: Hat Hoeneß den Sané-Deal ausgeplaudert?

Uli Hoeneß hat durchblicken lassen, wie fest er an die Unterschrift von Leroy Sané beim FC Bayern glaubt. Gegenüber dem ‚Bayerischen Rundfunk‘ erklärte der Klubpräsident vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf:

„Ich glaube, wir sind an der Schwelle zu einer neuen, tollen Generation. Wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle und hoffentlich David Alaba, Thiago und auch Leroy Sané eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft.“

Das kleine Wort „hoffentlich“ lässt zwar noch einen Restfunken an Zweifel, doch alleine die direkte Erwähnung von Sané ist mehr als ein Fingerzeig. Zur Erinnerung: Zuletzt hatte noch Uneinigkeit in puncto Ablöse bestanden. Die anfängliche Forderung von 80 Millionen Euro hat Manchester City zwar hinuntergeschraubt, aber auch die zwischenzeitlich von Bayern-Seite gebotenen 45 Millionen dürften am Ende nicht ausreichen.

Havertz-Transfer vertagt

Nicht nach München wechseln wird hingegen Kai Havertz – jedenfalls nicht in diesem Sommer. Hoeneß betonte: „Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber Stand heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er kommt.“

Der Knackpunkt: Bayer Leverkusen beharrt auf mehr als 100 Millionen Euro Ablöse. Eine Summe, die vor allem angesichts der Coronakrise für die Bayern nicht zu bewältigen ist.