UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga arbeitet an weißer Weste

Trotz teils namhafter Gegner ist die Bundesliga in dieser Woche in allen Wettbewerben noch ohne Niederlage. In der Champions League setzen Bayern (2:0 in Barcelona), Leipzig (3:2 gegen Real Madrid) und Eintracht Frankfurt (2:1 gegen Marseille) Ausrufezeichen. Der BVB (0:0 gegen ManCity) und Bayer Leverkusen (2:2 bei Atlético) retten einen Punkt ins Ziel.

Union Berlin (1:0 gegen Braga) und Freiburg (1:1 gegen Olympiakos) punkten in der Europa League, der 1. FC Köln kann im heutigen Nachholspiel in der Conference League bei Slovacko die Woche abrunden. In der Fünfjahreswertung festigt die Bundesliga somit Platz drei, auch in der Saisonwertung reiht sich Deutschland hinter der Premier League und La Liga ein.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 96.998 (22.642)

2 Spanien 85.569 (19.571)

3 Deutschland 73.981 (15.214)

4 Italien 68.069 (12.642)

5 Frankreich 55.997 (10.583)

6 Niederlande 53.300 (8.600)

7 Portugal 51.049 (10.900)

8 Schottland 36.400 (6.750)

9 Belgien 35.200 (7.800)

10 Österreich 33.600 (6.200)

Saisonwertung 2022/23

1 England 10.428

2 Spanien 9.142

3 Deutschland 8.625

4 Italien 8.500

5 Türkei 7.600

6 Frankreich 7.416

7 Portugal 7.333

8 Belgien 7.200

9 Niederlande 6.900

10 Liechtenstein 6.500

Stand: 28. Oktober 2022