Verletzungsschock: Lange Pause für Bayern-Leihgabe Zaragoza

Einige Langzeitverletzte hat der FC Bayern in der laufenden Saison zu beklagen. Josip Stanisic (Außenbandriss im Knie) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) kamen in der laufenden Bundesliga-Saison beispielsweise noch gar nicht für die Münchner zum Einsatz.

Nun hat es einen weiteren Bayern-Profi erwischt, der aktuell aber andernorts untergebracht ist. Der deutsche Rekordmeister vermeldet, dass sich Bryan Zaragoza einen Bruch des Mittelfußes zugezogen hat. Damit wird der an CA Osasuna verliehene Offensivspieler monatelang ausfallen. Die Behandlung soll zunächst in Spanien erfolgen.

Die Blessur erlitt der 23-jährige Spanier in der gestrigen Ligapartie gegen den FC Sevilla (1:1). In seiner Heimat fand Zaragoza zuletzt zurück zu alter Stärke (sechs Scorerpunkte), nachdem er an der Säbener Straße zuvor so gut wie gar nicht gefragt war. Obwohl der Nationalspieler (drei Länderspiele) an der Isar noch bis 2029 unter Vertrag steht, zeichnete sich zuletzt ab, dass im Sommer eine endgültige Trennung forciert wird.