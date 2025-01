Kurios: Essens Vonic vor Porto-Wechsel

Leonardo Vonic (21) von Drittligist Rot-Weiss Essen wird sich zeitnah dem FC Porto anschließen. Das bestätigte Essen-Coach Uwe Koschinat am Freitag laut der ‚WAZ‘ auf einer Pressekonferenz: „Ich gehe jetzt davon aus, dass der Transfer in den letzten Zügen ist. Der Spieler ist freigestellt genau für diese Geschichte und spielt insofern für mich in den Planungen keine Rolle mehr.“

Der Europa League-Teilnehmer aus Porto überweist dem Vernehmen nach 500.000 Euro an die Hafenstraße, von denen der 1. FC Nürnberg aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung 100.000 erhält. In Portugal soll der Mittelstürmer einen Vertrag bis 2029 samt Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben und zunächst für die U23 auflaufen. In der laufenden Drittligasaison stehen für Vonic fünf Tore aus 17 Spielen zu Buche.